Alunos de escolas em zonas carenciadas não estão a melhorar notas

Estudo de Hélder Ferraz faz avaliação do programa. Ministério da Educação vai integrar 10 agrupamentos com mais de 20% de alunos migrantes no grupo.

As escolas secundárias que fazem parte do programa TEIP (Territórios Educativos de Intervenção Prioritária) não estão a conseguir atingir os objetivos de melhoria nos resultados escolares dos estudantes. O alerta é deixado por Hélder Ferraz, no estudo de doutoramento em Ciências de Educação. Ontem, o Governo anunciou que mais dez agrupamentos vão juntar-se à lista dos 136 agrupamentos escolares e escolas não agrupadas que já fazem parte do programa.

O programa TEIP passará a incluir os estabelecimentos com mais de 20% de alunos migrantes ou que não têm o português como língua materna. Essas escolas passarão a dispor de mais recursos de docentes e técnicos e do apoio de especialistas para o desenvolvimento do seu plano de atividades já no próximo ano letivo, concretizou o Ministério da Educação (ler "Saber mais"). Em comunicado, frisa que, assim, é reconhecida a "necessidade de apoiar os alunos migrantes" num ano letivo em que "se viram privados da imersão linguística" por causa da pandemia.