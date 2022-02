Alunos desafiados a apresentar ideias para combater impacto da pandemia

Catarina Paço Rodrigues Hoje às 18:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Os mais de 500 mil alunos do 3.º ciclo e do ensino Secundário de todas as escolas públicas do país são desafiados a participar na 6.ª edição do Orçamento Participativo das Escolas (OPEscolas). O objetivo é desafiar os alunos a apresentarem propostas que promovam a inclusão e a participação de alunos mais afetados pela pandemia.

O orçamento participativo das escolas, cujas inscrições abrem esta terça-feira, convida meio milhão de alunos a terem ideias sobre como a comunidade escolar pode recuperar do impacto da pandemia. Nesta sexta edição, o foco da iniciativa está em que os alunos apontem soluções para a recuperação e mitigação das desigualdades na escola.

Pretende-se que os alunos apresentem propostas que remetam para a inclusão e para o bem-estar, com ações específicas que fomentem o envolvimento e a participação de alunos mais vulneráveis.

É a partir desta terça-feira, dia 1, e até ao final deste mês que as propostas dos alunos podem ser submetidas no site do OPEscolas ou nas secretarias escolares.

Com esta iniciativa, pretende-se incentivar à "participação cívica e à capacidade de tomada de decisão" dos alunos, fomentando o "conhecimento prático de alguns mecanismos básicos da vida democrática". Este desafio tem em vista estimular o espírito crítico, a capacidade de debate e de mobilização coletiva dos alunos, assim como promover a literacia financeira, de acordo com o ministério da Educação.

Iniciativa arrancou em 2017

Para executar as ideias vencedoras, cada escola recebe um euro por aluno, com um limiar mínimo de 500 euros - tendo já sido executadas milhares de propostas desde 2017, ano em que o ministério da Educação implementou esta iniciativa, refere o gabinete do ministério da Educação.

PUB

Como funciona?

Para participar, os alunos devem apresentar, individualmente ou em grupo (com cinco estudantes no máximo), um texto com uma ideia em 1000 palavras no máximo . Os alunos devem reunir apoiantes para a sua ideia que devem ser 5% dos que frequentam o 3.º ciclo e/ou o ensino secundário.

Em seguida, os estudantes devem entregar a ideia no site do OPEscolas ou na secretaria da sua escola com os nomes dos apoiantes anexados à candidatura, tendo em conta as regras que a escola definiu.

As propostas apresentadas deverão ser avaliadas pelo coordenador do projeto da escola e, após a validação, ficarão disponíveis no site da OPEscolas.

As propostas só são consideráveis elegíveis se não excederem o montante orçamental disponível, se puderem ser executadas durante o presente ano civil e se identificarem uma melhoria pretendida na escola e que beneficie toda a comunidade escolar.

10 dias antes das eleições é dado início ao debate das ideias. Nesta fase, podem ser organizadas assembleias para apresentar todos os projetos que vão a votos. As ideias serão votadas a 24 de março, no Dia do Estudante.