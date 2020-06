Alunos do 4.º ano mal preparados para mudar de ciclo

Sandra Freitas Hoje às 09:49 Facebook

É um marco na vida de todas as crianças: passar do 4.º para o 5.º ano. Este ano, a mudança será ainda mais radical pelo facto de os alunos terem tido o terceiro período confinados em casa. Muitos pais temem que não estejam à altura e há quem preferisse que repetissem o ano.

"As crianças terão de se adaptar na transição para o 5.º ano, mas mais ainda os próprios professores, que vão receber alunos com um nível de conhecimento abaixo do que é normal. Logo nos primeiros dias, deveriam fazer testes de despiste para saber o nível dos alunos".

A observação é do professor da Universidade do Minho João Lopes, que alerta para as perdas que as crianças estão a sofrer com o ensino à distância. Os pais, preocupados com a adaptação dos filhos ao novo ciclo, concordam com o especialista em psicologia escolar.