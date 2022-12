Alunos do Norte e Centro são os que menos chumbam

As escolas do Norte do país são as que têm melhores resultados, quer ao nível das taxas de retenção no ensino Básico como nos níveis de conclusão no Secundário. Os piores resultados são registados nos Açores. De acordo com os dados revelados ontem pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), em todas as regiões há disparidades internas.

A taxa de conclusão dos cursos científico humanísticos do Secundário era de 91,7% no ano letivo 2020/2021. As escolas do Norte e Centro foram as duas regiões com resultados acima da taxa nacional: 94,3 e 91,8%, respetivamente. O INE frisa que existem disparidades internas, nomeadamente com os municípios do Litoral da região norte a apresentarem valores mais elevados.

Na Área Metropolitana de Lisboa, por exemplo, que teve uma taxa de transição de 89%, só três dos 18 municípios conseguiram um resultado acima do valor nacional: Alcochete (94%), Barreiro (92,5%) e Oeiras (92%). Na Região Autónoma dos Açores - que foi a que registou pior resultado (88,5%) - cinco municípios (Lajes do Pico, Santa Cruz da Graciosa, Vila do Porto, Santa Cruz das Flores e Velas) conseguiram taxas acima da nacional.