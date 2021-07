Alunos do secundário e superior podem concorrer a 132 bolsas sociais

Rui Abreu Hoje às 19:58 Facebook

Twitter

Partilhar

A Associação Empresários Pela Inclusão Social (EPIS) tem 132 bolsas disponíveis para alunos em risco de exclusão social que frequentam o ensino secundário ou o superior. As inscrições começaram a 27 de julho e terminam a 20 de setembro. A iniciativa conta um financiamento de 256,5 mil euros.

Do total, 88 bolsas visam premiar o mérito académico de estudantes do secundário e 44 o mérito de estudantes do ensino superior.

As bolsas vão apoiar mais alunos carenciados à entrada do ensino secundário e universitário do que no ano passado e continuar a premiar as boas práticas organizativas da promoção da inclusão social e digital, sustentabilidade, cidadania ativa e de inserção profissional de jovens com necessidades especiais.

"Este é o maior investimento da EPIS na história do programa das Bolsas Sociais, que está a iniciar agora a 11.ª edição. O valor de 256,5 mil euros significa um crescimento de 74% face ao ano passado, que se traduz também num aumento muito considerável no número de bolsas sociais que vamos atribuir, passando de 84 para 132", garante Leonor Beleza, presidente da EPIS, em comunicado.

Esta é a 11º edição da iniciativa, criada em 2011, e tem 35 investidores sociais. Também podem concorrer escolas e entidades sociais de todo o país.