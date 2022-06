Alunos do Secundário são quem mais procura ajuda de explicadores

Começam hoje as provas de aferição, mas o que motiva mais pedidos de apoio são os exames nacionais.

O cenário repete-se, todos os anos. Chegados a meados de maio, muitos alunos do Ensino Secundário recorrem a centros de explicações, para preparar os exames nacionais do 11.º e do 12.º anos. Hoje, começa o período de provas de final de ano letivo, com as provas de aferição do 5.º e do 8.º anos. Mas, como não contam para avaliação, não motivam pedidos de ajuda externa por parte dos alunos.

A partir de hoje, os alunos do 2º, 5.º e 8.º anos iniciam as provas de aferição. Depois, seguem-se as de final de ciclo, do 9.º ano. E, logo a seguir, os exames nacionais do Secundário. Mas Joana Ribeiro, responsável pelo Centro de Explicações Altos Níveis, na Maia, conta que não recebeu, no último mês, "nenhum aluno pontual para as provas de aferição".