Alunos do Superior pedem mais apoios de emergência

Universidades e politécnicos com pedidos de ajuda para alojamento, alimentação ou equipamentos informáticos.

Com o número de bolseiros no Ensino Superior a ultrapassar os 72 mil, há universidades e politécnicos a registar um aumento de pedidos junto dos seus fundos de apoio social (FAS), criados para acudir a situações de carência e em complemento à ação social escolar. Do alojamento à alimentação, passando por apoios informáticos. E também com mais estudantes a colaborarem com as instituições a troco de uma compensação monetária.

No Instituto Politécnico do Cávado e Ave (IPCA), o fundo de emergência apoiou, no ano passado, 46 estudantes (em janeiro deste ano eram já 49), contra 34 em 2021, com um total de 32,3 mil euros (+74%). Na Universidade de Coimbra, decorre até maio o período de candidaturas ao FAS, criado para apoiar não bolseiros com "comprovadas dificuldades económicas". Mas a componente do FAS Emergência, neste ano letivo, tinha já deferido 11 apoios, mais um face ao anterior.