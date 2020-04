Alunos do superior sentem-se prejudicados com ensino à distancia

JN/Agências Hoje às 16:23 Facebook

A maioria dos estudantes do ensino superior ouvida num inquérito considera-se prejudicada com o ensino à distância, devido à pandemia de Covid-19, e deseja regressar às instituições, revela um estudo do Observatório de Políticas de Educação e Formação.

Segundo o inquérito sobre opiniões de estudantes de universidades e institutos politécnicos sobre a pandemia no sistema de ensino, que obteve 860 respostas até 8 de abril, a maioria dos alunos (59,4%) disse sentir-se prejudicada com o ensino à distância em relação ao ensino presencial que tinha até meados de março, quando o Governo mandou encerrar todos os estabelecimentos de ensino para tentar conter a disseminação do novo coronavírus, que infetou quase 20 mil pessoas e provocou mais de 600 mortes em Portugal.

"Um grupo numeroso declara que, ponderadas questões financeiras, pedagógicas e relacionais, a situação de ensino não presencial os deixou numa situação globalmente desfavorável", conclui o relatório do Observatório, que indica que apenas 14,8% veem este novo modelo de ensino como globalmente favorável.

Os resultados do inquérito são conhecidos na mesma altura em que o Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) recomendou às instituições a criação de condições para que possam recomeçar gradualmente as aulas presenciais a partir de 4 de maio.

A grande maioria dos inquiridos disse estar a viver em casas com boas ou ótimas condições para continuar a estudar e garantiu estar a cumprir as regras de confinamento: os alunos que se queixam do ensino à distância são os que menos saem de casa (73,2% contra 68,1% dos que estão satisfeitos com o atual modelo de ensino).

Quatro em cada dez alunos admitiram sentir maiores níveis de ansiedade por causa do confinamento, enquanto 18,4% não sentem alterações de comportamento.

Mais de oito em cada dez alunos (83,6%) dos que se queixam do ensino à distância acumulam sentimentos de apatia, ansiedade, isolamento e agitação, situação que é partilhada por 58,3% dos que dizem estar em situação globalmente favorável.

Há 8,1% dos estudantes em confinamento que não sentem vontade de voltar à instituição de ensino e entre estes há um pequeno grupo de 4,7%, que, "por fazerem parte do conjunto dos que se consideram em situação globalmente desfavorável, são potenciais candidatos a engrossar o abandono", alerta o relatório do inquérito.

Entre os alunos que gostam do ensino à distância, também há um grupo (20,5%) que não tem vontade de regressar às instituições, contra 35% que querem voltar, mas não no imediato.

Já entre os que se sentem prejudicados, 78,1% "voltariam amanhã para as instituições de ensino superior", contra 44,1% dos que constituem o grupo dos globalmente satisfeitos.

O relatório aponta diferenças entre estes dois grupos de jovens, tais como o nível de participação e presença nas aulas não presenciais, a preparação dos professores e o interesse nas aulas.

Entre os alunos que não estão satisfeitos com a atual situação de ensino nota-se uma diminuição de 44% de participação e presença nas aulas à distância, enquanto entre nos outros estudantes a diminuição foi de 15%.

Muitos alunos (60,2%) admitem que também estão agora menos interessados nas aulas, mais uma vez com destaque para aqueles que se sentem prejudicados com o ensino à distância (só 26,6% dizem que o nível de interesse se mantém).

Uma das razões para as aulas serem menos interessantes poderá estar relacionada com a sensação de falta de preparação dos professores, que é apontada por muitos alunos.

Apesar das críticas, a grande maioria apoia a decisão do Governo de ter encerrado todos os estabelecimentos de ensino em meados de março e reconhece como positivas as soluções encontradas pelas instituições de ensino.

A quase totalidade dos estudantes reporta que a sua instituição desenvolveu atividades de ensino não presencial, com menos de 10% a dizerem o contrário.

Os estudantes admitem estar preocupados com a avaliação final e queixam-se da carga de trabalho.

Quase dois terços dos estudantes não conhecem famílias de colegas sem acesso em casa a equipamentos informáticos ou a Internet, mas entre os alunos que se dizem numa situação globalmente desfavorável há 38,3% que diz conhecer, pelo menos, até cinco famílias sem condições para assegurar o ensino não presencial.

Portugal regista 687 mortos associados à Covid-19 em 19.685 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

Relativamente ao dia anterior, há mais 30 mortos (+4,6%) e mais 663 casos de infeção (+3,5%).

Das pessoas infetadas, 1.253 estão hospitalizadas, das quais 228 em unidades de cuidados intensivos, e 610 foram dadas como curadas.

O decreto presidencial que prolonga até 2 de maio o estado de emergência iniciado em 19 de março prevê a possibilidade de uma "abertura gradual, faseada ou alternada de serviços, empresas ou estabelecimentos comerciais".