Alunos esperavam exame de Filosofia "mais difícil" e saíram satisfeitos

O exame nacional de Filosofia realizou-se esta terça-feira de manhã.

Margarida Ramos saiu confiante da Escola Secundária D. Maria II, em Braga, depois de realizar o exame nacional de Filosofia, esta terça-feira de manhã. A prova tinha perguntas de desenvolvimento "mais fáceis do que no ano passado" e bastou-lhe cerca de uma hora e meia para concluir todos os exercícios.

"A escolha múltipla achei mais difícil, mas as de escrever eram mais acessíveis e tinha mais do que no ano passado. Foi uma prova equilibrada", considerou Margarida, aluna do 11º ano que aspira entrar no curso de Psicologia. O mesmo objetivo de Inês Barros que, também, ficou satisfeita com a estrutura do exame. "Estava a contar que fosse mais difícil", admitiu, ao lado da amiga Maria Pinto, futura estudante de Direito.

Margarida Ramos Foto: Gonçalo Delgado/Global Imagens

Luís Castro, também, estudou para o exame de Filosofia para "conseguir entrar em Direito". Aluno de 15 na disciplina, espera até conseguir mais na prova. "Gostei que tivesse escolhas múltiplas, apesar de serem mais difíceis que no ano passado", sublinhou, recebendo a anuência dos colegas.

A crítica a Rawls terá sido o que criou mais dificuldade aos estudantes. Maria Pinto admitiu que "não estava à espera" que saíssem perguntas sobre o filósofo. Margarida Ramos, também, confessou que "não saiu a crítica para a qual [estudou] mais".