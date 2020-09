Alunos limpam secretárias devido à falta de funcionários

Alexandra Inácio Hoje às 09:42 Facebook

Escassez de funcionários leva escolas a improvisar. Agrupamentos à espera de autorização para contratar.

A falta crónica de assistentes operacionais pode tornar-se uma ameaça às aulas presenciais. As escolas só na próxima semana devem receber a autorização para contratar os 1500 funcionários prometidos pelo primeiro-ministro. Uma semana após o arranque do ano letivo, o balanço é "positivo". Mas o disparar das baixas pode determinar o fecho das escolas, alerta o Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Norte.

"Ou o Governo abre o concurso e reforça efetivamente os funcionários ou, muito em breve, os assistentes operacionais vão entrar em exaustão, as baixas disparam e as escolas fecham", alerta Orlando Gonçalves.