A Escola Secundária de Paredes ocupa a 91.ª posição do ranking nacional, com uma média de 13,1 no ranking JN e 603 exames realizados. Este resultado coloca-a entre as 30 escolas públicas com melhores resultados, sendo a mais bem classificada do concelho.

Acima fica apenas uma privada, o Colégio Casa Mãe, no lugar 51, com 13,85 de média.