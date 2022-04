Alunos pedem a vítimas que denunciem abusos na Academia

Guilherme Lopes Hoje às 20:32 Facebook

Mais de duas centenas de estudantes do Ensino Superior estiveram esta quinta-feira em manifestação em frente à Reitoria da Universidade de Lisboa. Pedem mais transparência, mudanças nos códigos de conduta e, caso se prove, demissão de professores que tenham cometido atos de assédio verbal e não verbal. Pretendem uma academia livre de "casos pontuais" e de todo o tipo de casos.

Sentados na relva em frente à reitoria, um grupo de estudantes das diferentes faculdades da Universidade de Lisboa escrevia cartazes com palavras de ordem como "Senhor reitor, responsabilize por favor". Mariana Araújo, estudante de 20 anos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (FLUL), afirma que os casos que foram denunciados não foram os únicos e não se restringiram à Faculdade de Direito. "Fui avisada, quando entrei na FLUL, do caso de quatro professores que cometiam abusos e presenciei dois casos", disse.

Outra aluna da FLUL, Mariana Guerra, conta que os pais lhe alertaram "de professores que no tempo deles faziam isso e ainda lá estavam." Conta que, pelo facto de serem responsáveis pelas avaliações dos alunos, os próprios professores "protegiam-se uns aos outros".

O clima de medo e a alusão ao "patriarcado" estão entre as principais razões para a presença dos alunos neste protesto. Após um grande período de silêncio, pedem mudanças e encorajam que os testemunhos venham a público.

Irmã deixou de estudar

Ana Cruz, aluna da FLUL, contou a história da irmã que foi vítima de assédio. Visivelmente perturbada, diz que a irmã desistiu do curso e espera que iniciativas como esta façam a diferença.

Teresa Alves, aluna na Faculdade de Direito (FDUL) - que recentemente abriu um canal para denúncias tendo contabilizado 50 queixas em 11 dias - conta que os casos noticiados não são nada de novo e que a cumplicidade de alguns professores causou um ambiente insustentável.

"Não percebo como um professor como o [Guilherme W.] Oliveira Martins, que foi acusado, continue a dar aulas. Ele devia ser demitido ou demitir-se para sair com alguma dignidade." Teresa Alves também ficou surpresa pela decisão da diretora da Faculdade que optou por fazer uma declaração aos média e não aos alunos. "Transmite a ideia que queria tratar dos casos internamente e não queria que isto chegasse ao Ministério Público", alega.

Acabar com o medo

Iniciado em janeiro de 2022, o Movimento Contra o Assédio Sexual nas Universidades de Lisboa começou a ganhar visibilidade em março, com a adesão de mais participantes. O apelo feito nas redes sociais acabou por juntar muitas pessoas num apelo ao fim do medo.

"Com as denúncias da FDUL, passamos a ter a noção que íamos ter mais pessoas", afirma Carolina, um dos membros do movimento e aluna no ISCTE. Garante que o problema do assédio na academia é estrutural e só com reformas é que as coisas podem mudar. "Pretendemos que se criem grupos de trabalho que investigem esta questão imparcialmente e dar voz às vítimas."

Temem represálias nas notas

Teresa Alves vai mais longe e pede que sejam "demitidos este e outros professores que cometeram estes casos, caso existam provas concretas, e uma mudança no protocolo entre alunos e professores, com mais vigilância e que impeça que alunas recebam mensagens de professores via Facebook às 2 da manhã." Acrescenta que o atual sistema de queixa é insuficiente. "Para interpor um requerimento de assédio, o estudante tem de fazê-lo publicamente. Ou seja, tem de dar o seu nome. O que cria um nível de medo e que nos prejudica na altura de entregar notas."

O núcleo feminista da Faculdade de Direito afirmou na manifestação que enviaram à reitoria um email com um conjunto de sugestões para lidar com estes casos, sem especificar. Miguel Afonso, presidente da Associação de Estudantes da Universidade de Lisboa, deixou um apelo a todas as instituições académicas: "Não vamos esperar em silêncio ou com complacência."