Alunos pediram 5,4 milhões de euros emprestados para estudar no Superior

Alexandra Inácio Hoje às 13:45 Facebook

Twitter

Partilhar

Maioria são estudantes de licenciatura. Desde 2018, foram requeridos 1755 empréstimos no âmbito da linha com garantia mútua no valor de 20,9 milhões.

Desde o início do ano letivo, 419 estudantes do Ensino Superior pediram mais de 5,4 milhões de euros em empréstimos para estudar, no âmbito da linha de crédito com garantia mútua. No ano passado foram 803 e há dois anos, quando o programa voltou a ser reativado pelo Governo, 533. No total, de acordo com os dados enviados ao JN pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, desde 2018, foram pedidos 1755 empréstimos num valor global de 20,9 milhões de euros.

Os números ainda estão longe tanto da meta do programa (7000 estudantes até final de 2023), como do limite de cerca de 20 milhões de euros de financiamento por ano. A linha, recorde-se, é cofinanciada em 85% pelo Programa Operacional de Capital Humano (POCH) em 85 milhões de euros para as regiões Norte, Centro e Alentejo, sendo Lisboa e Algarve financiadas pelo Orçamento do Estado.