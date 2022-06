Alunos portugueses vão conversar em direto com astronauta no espaço

Guilherme Lopes Hoje às 18:32 Facebook

Alunos de quatro escolas portuguesas vão ter a oportunidade de fazer perguntas, em direto, à astronauta Samantha Cristoforetti, que está a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS). Será uma oportunidade única para alunos do Luxemburgo, de Itália e de Portugal conhecerem, em tempo real, como se vive no espaço.

De acordo com o comunicado da European Space Education Resource Office (Esero), os alunos da Escola Secundária de Camarate (Loures), do Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato (Seixal), da Escola Secundária Afonso de Albuquerque (Guarda) e da Escola Secundária de Gondomar vão ter a oportunidade de colocar perguntas pré-selecionadas para esta "Inflight Call".

As perguntas foram selecionadas pela Agência Espacial Europeia (ESA) - que coordena o evento com o Esero Portugal/Ciência Viva e os seus congéneres italiano e luxemburguês. O programa vai decorrer no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, na próxima terça-feira, dia 14 de junho, que tem preparado um programa dedicado a este acontecimento especial. E espacial.

Os jovens vão ter a oportunidade de interagir com a astronauta italiana Samantha Christoforetti, que está pela segunda vez a bordo da ISS e é a líder da missão Minerva. Esta missão pretende fazer experiências relacionadas nas áreas do corpo humano, como a biologia e biotecnologia, física e desenvolvimento e demonstração de novas tecnologias.

Samantha Cristoforetti também vai estudar, durante o tempo que estiver na ISS, os efeitos da microgravidade em várias situações distintas, desde o comportamento do azeite extra virgem ao funcionamento do sistema reprodutivo feminino. Os alunos vão ter também a oportunidade, além das perguntas, de desafiar a astronauta a realizar uma experiência científica a bordo.

Como se come no espaço?

Antes da ligação em direto à Estação Espacial Internacional, marcada para as 13 horas, os participantes vão visitar a exposição "Bem-vindos a Bordo da ISS", produzida pela Cite de l"Espace, que realça as condições em que vivem os astronautas, dando especial importância ao ambiente de microgravidade.

O programa no Pavilhão do Conhecimento também contempla a culinária do espaço. Os alunos do curso de Bar e Restauração da Escola Secundária de Camarate, acompanhados por chefs profissionais, vão promover uma sessão de degustação de alimentos, seguindo a receita de arroz integral com frango de curcuma da astronauta italiana.

A "Inflight Call" será acompanhada por Pedro Russo, membro da Direção da Ciência Viva, que irá conduzir a parte portuguesa desta sessão internacional e moderar um debate com os participantes, depois da ligação com Samantha Christoforetti. O tema serão os resultados das experiências que a astronauta mostrou e como a vida muda em condições de microgravidade.

Ana Pires, cientista-astronauta, e Ivo Vieira, que se candidatou a astronauta em 2008, vão também ter uma conversa sobre a sua experiência no processo de seleção de astronautas. Também o português João Lousada, ISS Columbus Flight Director, vai participar (remotamente) e falar sobre o seu trabalho, abordando também como o ambiente de microgravidade afeta a vida quotidiana dos astronautas. O evento é aberto ao público, mas é necessário realizar uma inscrição prévia.