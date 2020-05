Alunos que não vão fazer exames terão aulas presenciais

Alexandra Inácio Hoje às 17:03 Facebook

Os alunos do Secundário vão ter aulas presenciais, a partir de dia 18, às disciplinas alvo de exame. Ou seja, no caso do 11.º a Biologia ou Geografia, por exemplo, mas não a Matemática ou Português, cadeiras trienais cujas provas são feitas no 12.º. O regresso, no entanto, é para todos independentemente de estarem ou não inscritos nos exames.

Apesar dos exames, este ano, apenas contarem para acesso ao Ensino Superior e assim não servirem para a conclusão do Secundário, as aulas presenciais serão retomadas para todos os alunos, "independentemente de cada um nelas realizar exame", esclareceu esta quinta-feira o Ministério da Educação.

A Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos de Escolas Públicas (ANDAEP) pediu esta quarta-feira à tutela o regresso às escolas apenas dos alunos inscritos nas provas e às disciplinas de exame.

O ME esclareceu esta quinta-feira que as aulas presenciais serão para as disciplinas alvo de exame e no ano em que a prova é feita. Ou seja, a Matemática, Português, História ou Geometria Descritiva, por exemplo, só haverá aulas presenciais para os alunos do 12.º, pois são cadeiras trienais.

Os alunos do 11.º terão aulas presenciais às disciplinas bienais, alvo de exame, como Biologia-Geologia, Física e Química, Geografia, Economia ou Inglês.

Os alunos que optem por não regressar às aulas presenciais terão as faltas justificadas mas as escolas não terão de lhes manter as aulas online.