Alunos que "rebentam a escala" a entrar nas faculdades

Tinham médias de 20 ou muito perto disso e todas as portas abertas. Eis as escolhas de alguns dos melhores candidatos ao Superior.

São simplesmente brilhantes e, por isso, tiveram as portas de acesso ao Ensino Superior escancaradas. Carlos escolheu Medicina no ICBAS, Joana preferiu Engenharia Aeroespacial no Técnico, dois dos três cursos com a média de entrada mais alta do país. Alice rendeu-se à Covilhã, onde vai tirar Arquitetura e Rui Pedro ruma a Braga para estudar Informática. São todos alunos nota 20, mais décima, menos décima.