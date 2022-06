Alunos serenos com prova acessível: "Isto é carinha de quem já fez o exame"

Bruna Proença, 24 anos, foi a primeira aluna a sair dos portões da Escola Secundária de Santa Maria Maior, em Viana do Castelo, após o toque de saída às 11.30 horas. Trazia o enunciado do exame de português na mão e vinha serena. "Correu bem. Saíram os Lusíadas, que, por acaso, foi a parte que estudei mais. Estou muito satisfeita. Acho que posso chegar ao 18 [nota]. Foi um exame muito acessível", comentou. A 1.ª fase dos exames do Ensino Secundário arrancou hoje, com a prova de Português.

Na escola de Santa Maria Maior, a maioria dos alunos começou a sair ao fim de duas horas. No ar sentia-se um misto de animação e alívio. "Isto é carinha de quem já fez o exame", disse Tiago Marques, rindo e fazendo pose para a fotografia perante a equipa de jornalistas do Jornal de Notícias. "Correu bem. Saíram os Lusíadas, Fernando Pessoa e Frei Luís de Sousa. Estudei tudo, Não vinha para exame sem estudar. Acho que dá para a positiva. Para mim chega um 10 ou 12", continua o estudante, acrescentando: "Fiz o exame com calma e ainda esperei meia hora. Deu para dormir. Adormeci. Estou cheio de sono".

Ao seu lado, o colega Vítor Lopes riu aliviado. "Foi acessível. Estava à espera que fosse mais difícil. A Mensagem de Fernando Pessoa não é propriamente fácil, mas nada que não se faça. Não acho que vá tirar 20, mas também não acho que vá tirar abaixo de 10", comentou, acrescentando: "Foi um peso que saiu das costas. Agora estamos de férias".

Vítor e Tiago foram alguns dos alunos, que, à saída, rodearam a professora de Português, Elisa Oliveira, para "conferenciar" sobre o exame. "Dei, agora, uma vista de olhos à prova e é preciso estudar. Eles têm de ter conhecimento da matéria para a conseguir fazer. Tem algum grau de exigência. Acho que esta, por ser poesia e Lusíadas, é um bocadinho mais difícil do que as anteriores", considerou a docente, reticente quanto aos resultados dos seus alunos. "Gosto pouco quando os alunos dizem que é fácil. A matéria é o 'sebastianismo' e eles têm de sabê-la. Não é só dizer que D. Sebastião veio montado num cavalo branco", atirou a professora Elisa, que, entretanto, foi abordada pelas alunas Raquel Pinheiro e Maria Matos.

Para Raquel, este foi o seu segundo exame de Português. "Fiz o ano passado e agora voltei a repetir. Achei mais complicado o exame do ano passado, mas, para este, também vim melhor preparada", disse, resumindo: "[Neste], a matéria era mais fácil. Era tudo mais ou menos à volta do mesmo. Eu queria um 16, pelo menos. A nota do ano passado foi má: 13".

Maria também tirou 13 no ano passado e espera, este ano, subir a nota. "Preciso de mais do que 13. Este ano estudei mais. O ano passado serviu de lição", considerou.

A 1º fase dos exames continua até 6 de julho. Há quase 150 mil inscritos. As provas de Biologia e Geologia decorrem a 21 de junho, pelas 9.30 horas, Física e Química A a 27 de junho e Matemática A a 30 de junho, à mesma hora. A última prova desta fase é no dia 6 de julho, com o exame de História B.