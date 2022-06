Alunos vão estudar processos eleitorais para treinarem Matemática

Os alunos do Secundário vão estudar os processos eleitorais, como as presidenciais de 1986, nas disciplinas de Matemática. Teoria das eleições, literacia financeira, estatística e pensamento computacional são áreas que vão ser reforçados nos programas em detrimento de temas mais teóricos. Os programas vão mudar a partir de 2024.

A Matemática faz parte do dia-a-dia e os alunos têm de compreender a sua aplicabilidade e utilidade, frisou esta terça-feira o coordenador do grupo de trabalho criado pelo Governo, Jaime Carvalho e Silva, num encontro com jornalistas no Ministério da Educação.

As mudanças começam a ser aplicadas no ano letivo 2024-2025, no 10.º ano, a generalização a todo o secundário será em 2026-2027.