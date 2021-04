Alvarinho QM 2020 conquista Duplo Ouro no Japão

JN Hoje às 10:01 Facebook

O vinho Alvarinho QM 2020 conquistou a Medalha de Duplo Ouro no SAKURA Japan Women"s Wine Awards.

É o segundo ano consecutivo em que a marca alcança uma distinção na maior e mais importante competição de vinhos da Ásia, organizada exclusivamente por mulheres.

A distinção da Quintas de Melgaço no mercado dos vinhos nipónico surge num ano em que a competição recebeu a amostra mais significativa de sempre para avaliação, com 4.562 vinhos, oriundos de 32 países.

"Sermos premiados pelo segundo ano consecutivo é uma honra para a Quintas de Melgaço. Nós acreditamos na qualidade do cuidado diário com que os nossos viticultores tratam as nossas uvas. Ver o fruto de tanto trabalho e amor pelo que fazemos serem reconhecidos num mercado tão exigente como o Oriental para nós não é só motivo de orgulho, é também o abrir de uma janela de oportunidades no mercado asiático", afirma, em comunicado da empresa, Pedro Soares, administrador das Quintas de Melgaço.

Esta é a terceira vez que a produtora é galardoada nos "Prémios SAKURA", com a conquista das Medalhas de Ouro em 2017 e em 2020, seguindo-se este ano a atribuição do Grande Ouro.

A Quintas de Melgaço é constituída por 530 acionistas, todos viticultores da região de Monção e Melgaço.