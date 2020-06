Álvaro Almeida. Segunda baixa nos coordenadores do PSD

Nuno Miguel Ropio Hoje às 16:46 Facebook

Álvaro Almeida apresentou a demissão de coordenador parlamentar do PSD nas comissões da Saúde e das Finanças, em plena discussão do Orçamento do Estado Suplementar. O também vereador da Câmara do Porto atira para mais tarde as explicações sobre a saída.

O deputado social-democrata é a segunda baixa nas coordenações parlamentares em apenas um mês. Em maio, Pedro Rodrigues demitiu-se da coordenação da Comissão Parlamentar da Segurança Social.

Ao JN, Álvaro Almeida confirmou esta quinta-feira "a demissão" mas disse que "não é altura de falar". "A seu tempo, irei explicar as razões", adiantou, assegurando que irá manter-se nos cargos para o qual foi eleito, na Assembleia da República e Câmara Municipal do Porto.

A demissão foi comunicada ontem pelo economista ao presidente do PSD, Rui Rio, que é também líder parlamentar, num email a que toda a bancada também teve acesso.

Álvaro Almeida abandona os cargos de coordenação dos deputados do PSD na 9ª Comissão de Saúde e a de vice-coordenação na 5ª Comissão de Orçamento e Finanças.

O parlamentar, que sai durante a discussão na especialidade do Orçamento do Estado Suplementar, foi um dos 17 dirigentes do partido que abandonou Conselho Estratégico Nacional (CEN), um órgão que tem como função delinear a estratégia do PSD em vários setores.