Álvaro Covões vai trabalhar gratuitamente para a Jornada da Juventude

Álvaro Covões, promotor de espetáculos, "foi convidado a colaborar, gratuitamente, com a Unidade de Missão para a Jornada Mundial da Juventude da Câmara de Lisboa", avançou ao JN a Autarquia lisboeta. A equipa é constituída por 20 pessoas, a maioria já em funções na Câmara à exceção de duas: Álvaro Covões, em regime probono, e João Maia Abreu, contratado por 37 525 euros brutos.

O promotor do festival NOS Alive vai prestar serviços de consultoria sobre organização de eventos, durante dez meses, em "regime pro bono" à Jornada Mundial da Juventude. "Álvaro Covões foi convidado a colaborar, gratuitamente, com a Unidade de Missão para a Jornada Mundial da Juventude da Câmara de Lisboa, tendo em consideração a sua experiência e aptidões próprias. Não recebe, por essa colaboração, qualquer remuneração ou benefício, diretamente ou por interposta pessoa", refere ao JN, por escrito, a Câmara de Lisboa.

A Autarquia diz que a Unidade de Missão da JMJ da Câmara de Lisboa é composta, na sua grande maioria, por elementos do município. "São no total 20 pessoas, 85% das quais já estavam em funções na Câmara, em direções ou empresas municipais". Há ainda "dois elementos provenientes de gabinetes de vereação, mas cujos contratos cessaram ao entrarem nesta Unidade de Missão (entre os quais o Coordenador da Unidade)". Os membros desta equipa "não se encontram em situação de acumulação de mandatos ou de salários". "Todas as pessoas afetas à Câmara regressam ao local de origem no final do mandato e os contratos dos restantes elementos cessam imediatamente a 31 de agosto deste ano", garante.