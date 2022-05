AMAL será voz dos municípios da região na busca de acordo para a Saúde

Marisa Silva Hoje às 16:44 Facebook

Metade dos municípios algarvios ainda não aceitou a transferência de competências no domínio da Saúde, alegando a falta de "verbas para os serviços de manutenção e reabilitação dos centros de saúde e extensões" e preocupações com recursos humanos. Para ultrapassar o "impasse", a Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) vai acompanhar as negociações entre a Administração Regional de Saúde do Algarve e os municípios.

No total, de acordo com a AMAL, oito dos 16 municípios algarvios ainda não assinaram o auto de transferência de competências na saúde. São eles: Alcoutim, Castro Marim, Vila Real de Santo António, Olhão, Faro, São Brás, Silves e Aljezur. De acordo com a AMAL, a descentralização nesta matéria, "tem provocado muitas preocupações aos autarcas do Algarve".

A associação garante que "os autarcas têm assumido, de forma unânime, a transferência de competências e a sua implementação no terreno". Até porque "defendem que devem ser exercidas localmente". No entanto, no que diz respeito à Saúde, "o tema tem originado muitas dores de cabeça".

As preocupações centram-se em três questões: "os recursos humanos, as verbas para os serviços de manutenção e a reabilitação dos centros de saúde e extensões". Isto, porque os valores, que o Estado Central reserva para esse efeito, "ficam muito aquém daquilo que são as necessidades normais para o bom funcionamento dos serviços de saúde".

António Pina, presidente da AMAL e autarca da Câmara de Olhão, garante que a associação pretende ser um "facilitador" no diálogo entre a Administração Central com os autarcas da região do Algarve, em particular os oito municípios que ainda não aceitaram a transferência de competências na área da Saúde. No entanto, assegura ao JN, que não se pretende substituir à Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) no diálogo com o Governo.

"São complementares. Os municípios do Algarve estão conscientes de que somos mais fortes a negociar, se o fizermos em conjunto. Nós temos uma relação com a Administração Regional de Saúde do Algarve e daremos nota das nossas propostas à ANMP", sublinha António Pina, certo de que, para a região, a descentralização é muito importante, tanto mais que os autarcas são defensores da regionalização.

"O intuito dos municípios é adotar as competências", frisa, mas querem fazê-lo com condições financeiras e recursos humanos capazes. O feedback dos autarcas que já aceitaram responsabilidades na área da Saúde é "positivo", na medida em que têm sido solucionados os problemas levantados por essas autarquias.

Segundo a AMAL, o presidente da Administração Regional de Saúde do Algarve garantiu "toda a colaboração e ajuda possíveis" por parte da Tutela na concretização da transferência de competências nesta área. Paulo Morgado terá compreendido, ainda, as preocupações e as reservas dos autarcas, "até porque o processo é bastante complexo e cada município tem as suas especificidades", argumenta a AMAL. Ainda assim, devem ser ultrapassadas.

As preocupações dos oito municípios serão debatidas nas comissões de acompanhamento e contarão com a presença da Administração Regional de Saúde do Algarve e da AMAL.