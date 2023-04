Amas à espera de aumentos prometidos desde dezembro

Diana Morais Ferreira Hoje às 19:34 Facebook

Os aumentos salariais prometidos às amas que trabalham para as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) ou misericórdias no âmbito das creches familiares ainda não chegaram à maioria e deveriam ter começado a ser pagos no início de janeiro, de acordo com a adenda ao Compromisso de Cooperação para o Setor Social e Solidário, assinado em dezembro por vários membros do Governo e representantes do setor social e solidário.



Numa carta enviada a 23 de março à secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes, a que o JN teve acesso, a Associação dos Profissionais no Regime das Amas (APRA) afirma que tem rec

olhido testemunhos de amas de creches familiares de todo o país que "estão a ser ameaçadas, oprimidas e moralmente assediadas", por exigirem os aumentos estipulados na adenda. "A APRA esteve a aguardar até ao final de março para que as instituições se pudessem organizar mas, afinal, não é só uma questão de atrasos", afirma Luísa Sousa, sócia da APRA, ao JN.