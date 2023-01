Amas da Misericórdia de Lisboa também terão vínculo sem termo

O Ministério da Segurança Social determinou que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) integre, com contratos sem termo, as amas que lhe prestam serviços a recibos verdes. A exigência consta da adenda ao compromisso de cooperação para o setor social e solidário, assinado em dezembro, mas que deixava de fora a SCML.

A denúncia de que as amas da SCML estavam de fora da adenda ao protocolo assinado pelo Governo e instituições sociais foi feita pelo deputado José Soeiro, do BE, esta semana no Parlamento. Esta adenda obriga as instituições a integrar as amas que trabalham a recibos verdes. Na resposta, Ana Mendes Godinho disse que deu "orientações expressas para que a SCML siga todas as opções assumidas na adenda" e prometeu que "a Segurança Social fiscalizará o cumprimento".

Governo vai financiar