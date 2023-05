Amas exigem contratos e aumentos prometidos pelo Governo

Cuidadoras de crianças pedem fim dos recibos verdes e a concretização do acordo que prevê um salário de 1.178 euros contra os 762 atuais

Dezenas de amas exigir a atualização dos contratos de trabalho prometidos no âmbito do acordo entre o Governo e a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS) em dezembro. As profissionais, que reuniram ontem com o Bloco de Esquerda, receiam que o acordo que prevê o aumento dos 762 para os 1.178 euros mensais e a conversão dos recibos verdes em contratos de trabalho por conta de outrem não veja a luz do dia pois há lacunas a colmatar, como referiu Henrique Queirós, da CNIS.

"O Governo atribui uma comparticipação às instituições, por cada ama que acolha quatro crianças, no valor de 1.682 euros, mas as contas foram mal feitas e têm que ser corrigidas", disse Henrique Queirós, no encontro entre Catarina Martins e as amas. "Se os contratos de prestação de serviços das amas forem convertidos em regime de contrato de trabalho, como o Governo propõe, o custo do duodécimo com remunerações e respetivos encargos seria de 1717,75", acrescentou. Perante tal, as amas reclamaram durante o encontro. "Então assinaram antes de fazer as contas porquê?".