Amas vão receber 88 euros para alimentar crianças

As amas do Instituto da Segurança Social vão receber 88 euros por cada criança para custear a alimentação. O despacho, que fixa o valor do apoio, foi publicado esta segunda-feira.

A medida visa as amas do Instituto da Segurança Social, que também passam este mês a ser grátis, tal como as creches, para as crianças que ingressem, pela primeira vez, nessas modalidades.

Apesar de já estarem abrangidas por uma gratuitidade, que será alargada até 2024, as amas ainda não dispunham de ajudas para custear a alimentação das crianças a seu cargo.

Segundo um despacho dos secretários de Estado da Segurança Social e da Inclusão, respetivamente, Gabriel Bastos e Ana Sofia Antunes, as amas vão ter direito a 88 euros para a alimentação de cada criança. Esse valor será pago diretamente às amas pelo Instituto da Segurança Social.

O despacho, publicado esta segunda-feira em Diário da República, determina, porém, que, no caso da alimentação ser fornecida pelas famílias, as amas deixam de ter direito a esse apoio.