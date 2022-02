Ambientalistas prometem lutar contra exploração de lítio nas Beiras 

A Associação Ambiente em Zonas Uraníferas e o Movimento Contra Mineração Beira Serra prometem avançar com ações de protesto contra a prospeção e exploração de lítio nos distritos de Viseu, Guarda e Castelo Branco.

O aviso é deixado no dia em que o Governo anunciou que a Avaliação Ambiental Estratégica, promovida pela Direção-Geral de Energia e Geologia, viabilizou a pesquisa deste mineral em seis das oito áreas com potencial de exploração. De fora ficaram apenas as zonas de Arga e Segura.

"Nos seis locais viáveis é proposta uma redução de área inicial para metade", explica em comunicado o Ministério do Ambiente e da Ação Climática, salientando que "nos próximos 60 dias poderá avançar o procedimento concursal para atribuição de direitos de prospeção e de pesquisa de lítio".