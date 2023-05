Ambientalistas temem importação de resíduos perigosos para Portugal

Governo vai retirar a exclusividade de gestão e tratamento a dois centros na Chamusca. Associações dizem que APA não tem meios para fiscalizar.

A intenção do Governo de retirar a exclusividade das licenças de exploração aos dois centros integrados de recuperação, valorização e eliminação de resíduos perigosos (CIRVER), localizados na Chamusca, está a preocupar os ambientalistas, representantes locais e de vários setores que temem que a abertura do mercado a outros operadores possa acarretar riscos ambientais e sanitários para o país. O Ministério do Ambiente aponta ao JN que passará a haver "liberdade para que surjam propostas de novos operadores", mantendo-se as licenças já existentes.

"É arriscado e vai gerar problemas ambientais graves. O Governo não tem meios para controlar os outros operadores que já existem no mercado", aponta Luís Mesquitella. O presidente do Observatório Nacional dos CIRVER diz que poderá não haver "possibilidades ou dinheiro" para inspecionar todos os outros que possam surgir. Além dos dois centros (Sisav e Ecodeal) da Chamusca, existe uma "rede licenciada de instalações que permitem armazenar temporariamente pequenas quantidades de resíduos perigosos", explica Carmen Lima, da Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente (CPADA).