Amianto vai ser removido de 486 escolas

O programa nacional para a remoção de amianto das escolas recebeu 486 candidaturas por parte de 149 municípios, segundo revela o Ministério da Coesão Territorial (MCT) num comunicado divulgado esta quinta-feira.

As candidaturas apresentadas solicitaram uma verba de cerca de 78,7 milhões de euros, apesar de o investimento previsto no programa ser de 52 milhões. O Governo já admitiu, no entanto, que esse valor pode vir a ser reforçado.

De acordo com o MCT, na região Norte foram candidatadas 176 escolas em 49 municípios; no Centro, 101 escolas em 50 municípios; em Lisboa e Vale do Tejo, 143 escolas em 16 municípios; no Alentejo, 38 escolas em 23 municípios; e no Algarve, 28 escolas em 11 municípios.

O Governo garante que "o financiamento das intervenções aprovadas e que estejam previstas nos avisos de concurso será assegurado a 100% por fundos europeus" de cada um dos Programas Operacionais Regionais através dos quais as candidaturas foram submetidas.