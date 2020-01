Ana Gomes candidata a Belém? Francisco Assis sugere e apoia

S.A. Hoje às 16:00 Facebook

Twitter

Partilhar

O socialista Francisco Assis referiu-se, esta quarta-feira, ao nome de Ana Gomes como possível candidata à Presidência da República. E anunciou, desde já, o seu apoio à candidatura.

"Acho que não há personalidade em melhores condições do que Ana Gomes para ser candidata à Presidência da República. E também acho que era bom que a esquerda democrática tivesse um candidato", disse Francisco Assis, esta quarta-feira, em declarações à Rádio Renascença.

A antiga eurodeputada socialista tem sido voz ativa na denúncia pública de casos de corrupção. E se o nome de Ana Gomes concorrer a Belém é ainda uma hipótese, Francisco Assis já tem uma certeza: "Se ela se candidatar, eu seguramente vou apoiá-la".

Justificando o nome da militante do PS, Assis considera que pode ser a "escolha natural" da esquerda e que pode "congregar várias esquerdas e não apenas o Partido Socialista".

Está convencido que existe um movimento de apoio à socialista que "se vai reforçar". Na rede social Twitter sucedem-se comentários de apoio, sob a "hastag" #AnaGomes2021.

Francisco Assis reconhece que, quando um Presidente em exercício se recandidata, a sua reeleição tem sido "regra sem exceção". Apesar da insistência, Marcelo Rebelo de Sousa ainda não revelou a sua decisão sobre uma recandidatura, apontando a decisão para o final do ano. As eleições presidenciais realizam-se em janeiro de 2021.

Confrontada, em novembro passado, pela agência Lusa, com a possibilidade de uma candidatura a presidente da República com o apoio do PS, Ana Gomes rejeitou essa pretensão: "Nunca corri à procura de cargos, não corro à procura de cargos. A minha intervenção é de cidadania."

"Não excluo que o PS tenha um candidato próprio e sobretudo acho essencial que a campanha seja uma boa campanha, com vários candidatos e que permita um debate político, independentemente de quem vier a ganhar", defendeu.

"Acho que represento muita gente do PS, sinto-me muito apoiada por muitos militantes e por muitos cidadãos, independentemente de serem do PS ou não", enfatizou.