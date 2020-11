Ana Gomes em isolamento profilático após contactar com pessoa infetada

R.N.C. Hoje às 14:52 Facebook

Ana Gomes está a cumprir isolamento profilático por 14 dias, depois de na semana passada ter contactado com uma pessoa infetada com o SARS-CoV-2. A candidata presidencial já realizou um teste à covid-19, cujo resultado foi negativo.

A notícia foi dada pela própria num vídeo publicado na rede social Twitter. "Mal me avisou, liguei à linha da Saúde 24 e devo dizer que tudo funcionou impecavelmente. Ontem, por determinação das autoridades de saúde fiz o teste da covid e deu negativo e até hoje não tive quaisquer sintomas", explicou. Ainda assim, Ana Gomes terá de continuar a cumprir a quarentena de 14 dias.

"Faço-o com o sentido do dever, com o sentido de responsabilidade, que penso que é essencial em todos nós para evitarmos que medidas mais drásticas das restrições das liberdades sejam necessárias", acrescentou para os seus seguidores na rede social.

Portugal manteve-se esta terça-feira, pelo segundo dia consecutivo, com números de novos infetados abaixo dos três mil casos positivos de covid-19. Morreram mais 45 pessoas com o novo coronavírus.