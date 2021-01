Ana Gomes: "Marcelo e Costa estão a desvalorizar estas eleições"

Carla Soares e António José Gouveia Hoje às 08:16 Facebook

Candidata à Presidência da República diz que há quem aposte na abstenção. Socialista critica também "excessiva banalização do estado de emergência", que considera "perigosa para a democracia".

Ana Gomes acusa Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa de desvalorizarem as eleições, o primeiro por ter marcado as presidenciais no fim do prazo e não ter garantido medidas para travar a abstenção em tempo de pandemia, e o segundo sobretudo pela falta de comparência nesta corrida. A candidata a Belém revela ainda que apoiaria Pedro Nuno Santos numa candidatura à liderança do PS e confessa que gostaria de ver uma "geringonça 2".

É por falta de comparência do PS que se candidata nestas presidenciais?