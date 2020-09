Ana Gomes tem "orgulho" no apoio de Paulo Pedroso

Ana Gaspar Hoje às 19:24 Facebook

A candidata presidencial Ana Gomes saiu em defesa de Paulo Pedroso, que faz parte da coordenação da sua campanha, após este, e a candidatura, terem sido atacados por André Ventura, líder do Chega.

"Assumo com orgulho o apoio de Paulo Pedroso e tenho muito apreço pelo papel que ele tem na estrutura organizativa da minha candidatura", disse Ana Gomes, em declarações à RTP esta sexta-feira.

André Ventura acusou Ana Gomes de ser a "candidata Casa Pia", em declarações ao jornal I. A socialista frisou a amizade que mantém com Paulo Pedroso, constituído arguido no processo Casa Pia: "Ele foi completamente inocentado pelos tribunais portugueses e pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que condenou o Estado português pela tremenda injustiça de que foi vítima".

Também Ana Catarina Mendes, líder parlamentar do PS, que foi casada com o ex-ministro da Solidariedade e Trabalho de António Guterres, mostrou a sua indignação no Facebook. "O Paulo Pedroso tem todo o direito de ser o que quiser. É um homem livre, sem qualquer culpa que lhe pese ou que lhe possa ser imputada", escreveu, sublinhando que esta tomada de posição era um "imperativo", pois o seu silêncio "seria cúmplice com mais uma injustiça".