Ana Paula Vitorino responde a Ventura e "promete" pós-gradução em "passar a ferro"

Numa publicação feita no Twitter, o deputado único do Chega comentou a roupa do ministro Eduardo Cabrita, marido de Ana Paula Vitorino. A ex-ministra não o deixou sem resposta.

André Ventura utilizou, esta quarta-feira, o Twitter para publicar uma imagem do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e lançar uma farpa à antiga ministra do Mar Ana Paula Vitorino, mulher do governante, aconselhando-a a "ter mais atenção a passar a ferro as roupas do marido".

A resposta da deputada surgiu via Facebook. Na publicação, Ana Paula Vitorino lamenta que André Ventura tenha uma visão limitada do papel da mulher na sociedade.

"Em poucas palavras esta pessoa descreve o que pensa que é o papel da mulher no século XXI", escreveu, acrescentando que, "numa capacidade notável de antecipação", algumas das disciplinas que teve durante a licenciatura em engenharia civil, e até no mestrado, no Instituto Superior Técnico "foram 'passar a ferro" I, II e III".

Por fim, a ex-ministra acrescenta, em tom irónico, que, pelos vistos, terá de "fazer uma pós-graduação nesta temática".