Ana Rita Cavaco e vários autarcas do PSD apoiam Jorge Moreira da Silva

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 15:41 Facebook

Twitter

Partilhar

A bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, é um dos nomes que apoiam a candidatura de Jorge Moreira da Silva à liderança do PSD. Outras das principais personalidades que estão ao lado do antigo ministro do Ambiente são os autarcas de Faro e de Barcelos, bem como o provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto.

Francisco Pinto Balsemão, fundador do PSD, confirma-se como mandatário nacional de Moreira da Silva, soube o JN. Já a mandatária para o Desenvolvimento Sustentável será a eurodeputada Lídia Pereira, de 30 anos.

Ana Rita Cavaco é o nome mais sonante na lista de apoiantes, ao qual se seguem quatro presidentes de Câmara. São eles Rogério Bacalhau (autarca de Faro), Mário Constantino (Barcelos), Vasco Estrela (Mação) e Bruno Ferreira (Mondim de Basto).

Também o provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto, António Tavares, e o deputado António Topa Gomes, eleito por Aveiro, apoiam Moreira da Silva contra Luís Montenegro nas diretas de 28 de maio.

Outros nomes que darão a cara pelo antigo ministro do Governo de Pedro Passos Coelho são Rubina Berardo (economista e ex-deputada eleita pela Madeira), Carlos São Martinho (presidente da Assembleia Municipal do Fundão e antigo parlamentar por Castelo Branco) ou Clarisse Louro (presidente da Assembleia Municipal de Porto de Mós).