Anacom quer rescisões sem custos para pobres aderirem à Net mais barata

Regulador propõe que os clientes carenciados possam trocar o atual serviço pelo da tarifa social da internet sem qualquer encargo. Oferta, criada há 14 meses, é um flop.

A tarifa social de internet (TSI) é um flop e, um ano e dois meses depois de ter sido lançada, chega a pouco mais de 500 clientes, quando a expectativa do Governo é de que pudesse servir 780 mil. A Anacom, entidade reguladora do setor das telecomunicações, defende a revisão deste regime para aumentar os limites de tráfego e melhorar a oferta, propondo, ainda, que as famílias carenciadas possam rescindir os contratos que possuem, sem custos, para aderir à tarifa social.