Análises negativas: portugueses repatriados da China têm alta amanhã

Tiago Rodrigues Hoje às 21:07 Facebook

Twitter

Partilhar

As segundas análises aos portugueses repatriados da China por suspeita do novo coronavírus, realizadas esta sexta-feira, deram negativo. Os 20 cidadãos vão ter alta no sábado.

"Os cidadãos repatriados na sequência do surto de doença respiratória aguda por novo coronavírus (COVID-19) foram hoje [sexta-feira] testados pela segunda vez, durante a manhã. As análises laboratoriais, que foram realizadas pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), com duas amostras biológicas, foram todas negativas", pode ler-se no comunicado da Direção-Geral da Saúde (DGS).

"Os 20 cidadãos repatriados que estiveram em instalações dedicadas para o efeito, no Hospital Pulido Valente (Centro Hospitalar de Lisboa Norte), terminam amanhã [sábado] o período de isolamento profilático voluntário de 14 dias", informa a DGS, acrescentando que irá promover, no sábado, pelas 17.30 horas, uma conferência de imprensa.

Também esta sexta-feira, o sétimo caso suspeito de infeção por novo coronavírus em Portugal teve resultado negativo. Tratava-se de uma criança regressada da China. A criança ficou internada no Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, e foram realizadas colheitas de amostras biológicas para análise pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA).

Os outros seis casos suspeitos do Covid-19 em Portugal também se revelaram negativos.

Segundo o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), existem, neste momento, 35 casos confirmados na União Europeia (UE): 16 na Alemanha, 11 em França, três em Itália, dois em Espanha e um na Bélgica, na Finlândia e na Suécia.

A estes acrescem, na Europa, nove casos no Reino Unido.

Também esta sexta-feira, a Comissão Nacional de Saúde da China reportou 121 mortes nas últimas 24 horas, fixando em 1380 o número total de vítimas mortais em todo o continente chinês.