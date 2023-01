André Pestana, fundador do STOP: "Eu sou mesmo professor"

Fundou o S.TO.P em 2018 e é, hoje, o rosto da contestação que ameaça prolongar a greve por tempo indeterminado. André Pestana diz em cada discurso que faz um sindicalismo "diferente", alvo de "campanhas caluniosas" que até já questionaram a veracidade do seu diploma e carreira: "Eu sou mesmo professor. É mesmo verdade", já frisou ao JN.

No final do discurso, ontem, sublinhava aos professores, funcionários e técnicos que ontem encheram o Terreiro do Paço ser preciso continuarem "unidos" porque as divisões já derrotaram noutras ocasiões enfermeiros ou estivadores. Das medidas na Educação que reivindicam, às políticas financeiras e ao estado da Saúde, Pestana lançou então um piscar de olho a mais setores para aderirem à greve por tempo indeterminado, "a exemplo dos funcionários judiciais".

O líder do S.TO.P quer que as reuniões negociais da próxima semana possam ser transmitidas publicamente, à semelhança das audiências no Parlamento. Por uma questão de transparência, defende. Tom e recados foram tornando-se mais acutilantes à medida que a manifestação desfilava. Contra o Governo, as "negociatas" que "dão milhões a bancos e tostões às escolas", contra os restantes sindicatos e até contra a Confederação Nacional de Pais - que esta semana pediu ao Governo serviços mínimos nas escolas. "O S.TO.P não se satisfaz com uma escola de depósito para os seus filhos como faz a Confap", vincou André Pestana.