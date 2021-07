Teixeira Correia Ontem às 23:35 Facebook

Cerca de meia centena de pessoas receberam André Ventura com muitos protestos sendo apelidado pelos manifestantes de "fascista, fascista" no evento que decorria no Largo Sacadura Cabral, com o palanque situado junto ao edifício da Câmara de Moura.

O presidente do Chega, apresentava a sua candidatura à Assembleia Municipal de Moura e dos vários candidatos do partido às câmaras de Aljustrel, Beja, Mértola, Odemira, Ourique e Serpa.

Os manifestantes, todos de etnia cigana, exibiram cartazes com a palavra "fascista" e não permitiram as intervenções no palanque, tendo sido necessária a presença de equipas das Brigadas de Intervenção do Comando de Beja da Polícia de Segurança Pública.

Não se verificaram incidentes entre manifestantes e militantes e apoiantes do Chega, num acontecimento que André Ventura descreveu nas redes sociais, como "um importante evento nacional, numa terra que será uma das nossas grandes batalhas políticas", justificou.