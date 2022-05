André Ventura demite chefe de gabinete

JN Ontem às 23:10 Facebook

O presidente do Chega, André Ventura, demitiu o chefe de gabinete do partido na Assembleia da República, Nuno Afonso.

A separação, avançada pela CNN Portugal , foi confirmada pela TSF. Nuno Afonso e André Ventura foram ambos deputados do PSD. Quando o líder do Chega foi eleito deputado levou o ex-colega social democrata para a Assembleia da República, como chefe de gabinete.

Segundo a TSF, a cisão começou em maio, no congresso de Coimbra, "quando Ventura despromoveu Nuno Afonso de vice-presidente". Continuou como chefe de gabinete, mas não foi escolhido para as listas de deputados, como seria pretensão do mesmo, conta aquela rádio.