André Ventura convoca convenção nacional para setembro

O deputado André Ventura anunciou que vai demitir-se da liderança do Chega e convocar uma convenção nacional para setembro.

"Na sequência da notícia que veio hoje a público, cabe-me confirmar que o presidente do CHEGA vai, efetivamente, convocar uma Convenção Nacional para o próximo mês de setembro", esclareceu ao JN fonte da assessoria do deputado, depois de o "Observador" ter noticiado que André Ventura teria batido com a porta face a críticas internas, citando fonte próxima do político. Na origem da quesília, estará a abstenção na votação da renovação do estado de emergência.

"Ainda não me demiti, mas será feito para haver uma convenção eleitoral", que servirá para escolher o novo líder do partido, disse à agência Lusa o presidente do Chega, com quem o JN tem tentado contactar, sem sucesso, e que remeteu explicações para um vídeo que será divulgado ainda hoje aos militantes.

André Ventura é o rosto do Chega desde que foi oficializado como partido pelo Tribunal Constitucional, a 9 de abril do ano passado. Foi eleito presidente da Direção Nacional na primeira convenção, em junho.