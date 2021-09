André Ventura foi ao "Bulhão", no Porto

Hermana Cruz Hoje às 17:50 Facebook

Twitter

Partilhar

O líder do Chega esteve, na tarde desta terça-feira, no Porto, numa arrumada com os candidatos do partido ao distrito. Até aí, tudo bem, não fosse o cartaz de anúncio da iniciativa estar escrito à "moda do Porto", anunciando o metro do "Bulhão" (e não Bolhão) como ponto de encontro.

"Arruada dia 14 de setembro, 16h30 horas", lê-se num cartaz virtual onde o Chega anuncia que o seu líder, André Ventura, vai estar no Porto, "com a presença dos candidatos do distrito".

No canto inferior direito, indica-se o local da arruada: "na Rua de Santa Catarina com início no cruzamento com a Rua de Fernandes Tomas". E é nesse ponto que a oralidade portuense se transpõe para a escrita, ao referir-se, em concreto, que o ponto de encontro é "junto à entrada do metro do Bulhão (Bolhão)".