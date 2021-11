André Ventura quer reforçar poder nos novos estatutos do Chega

Delfim Machado Hoje às 15:43 Facebook

André Ventura quer reforçar os poderes do presidente da Direção Nacional do Chega, cargo que o próprio ocupa. Nos novos estatutos que vão ser votados no congresso que decorre de 26 a 28 de novembro em Viseu, Ventura propõe que o presidente possa dissolver os órgãos nacionais, regionais e distritais, para além de ter a última palavra em todas as candidaturas a atos eleitorais.

A moção estatutária que André Ventura vai levar ao IV Congresso do Chega, que se realiza no Expocenter de Viseu durante este fim de semana, de 26 a 28 de novembro, propõe um reforço de poderes do presidente da Direção Nacional. A moção estatutária surge depois de o Tribunal Constitucional ter chumbado as alterações aos estatutos efetuadas no congresso anterior, de Évora.

Os novos estatutos propostos pela moção de André Ventura são em quase tudo iguais aos anteriores, mas há alterações cirúrgicas que dão mais poder ao presidente do partido.