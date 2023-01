André Ventura reeleito líder do Chega com 98,3% dos votos

Delfim Machado Hoje às 19:58, atualizado às 20:46 Facebook

André Ventura foi reeleito, este sábado, para mais um mandato à frente do Chega.

Na V Convenção do Chega, que se realiza até amanhã em Santarém, Ventura era candidato único e obteve 98,3% dos votos.

A votação expressiva já era esperada, uma vez que todos os delegados presentes na Convenção foram eleitos em listas afetas à Direção, deixando de fora todos os opositores internos.

Assim, houve 648 votos para André Ventura, seis votos em branco e cinco votos nulos. No discurso de agradecimento, em jeito de mensagem interna, o líder reeleito pediu o fim dos "egos, traições pessoais e jogos de bastidores".

Na mensagem externa, prometeu "ganhar a rua à Esquerda em Portugal": "Sairemos e conquistaremos as ruas deste país, com suor. Venceremos no sindicalismo, nas manifestações de rua, na manifestação da nossa voz".

Depois de já ter revelado aos jornalistas que não aceita fazer uma geringonça de Direita com o PSD e que qualquer negociação terá de ter o Chega no Governo, Ventura reiterou a mensagem: "Ou há Governo com o Chega ou não há Governo de todo"

Depois, acrescentou que "há apenas uma entidade que estabelece linhas vermelhas" e que "essa entidade não se chama Luís Montenegro, Rui Rocha ou Augusto Santos Silva, chama-se povo português". Para quem ainda tinha dúvidas, reforçou: "Este partido não quer negociatas escondidas nem falsas geringonças, este partido quer governar".

Depois do discurso, a V Convenção do Chega entrou em pausa para jantar e o reinício dos trabalhos será com a divulgação dos candidatos aos órgãos nacionais. A nova Direção Nacional ainda não é conhecida, mas o líder revelou que vai apoiar a reeleição de Jorge Galveias à Mesa da Convenção Nacional, que a candidatura ao Conselho de Jurisdição Nacional será encabeçada por Bernardo Pessanha (sai Rodrigo Alves Taxa) e o Conselho de Auditoria e Controle Financeiro continuará a ser presidido por Nélson Raimundo