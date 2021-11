André Ventura reeleito presidente do Chega com 94% dos votos

Delfim Machado Hoje às 19:55 Facebook

André Ventura foi reeleito presidente do Chega nas eleições diretas realizadas este sábado para a presidência daquele partido. O deputado obteve 94,78% dos votos.

"Não há dúvida sobre quem deve ser o candidato do Chega a primeiro-ministro nas próximas eleições legislativas", reagiu André Ventura, em conferência de imprensa, após a divulgação dos resultados que lhe deram a vitória por 94,75%.

O presidente do partido lembrou que já disputou eleições legislativas "num contexto muito diferente" e com "uma base de apoio muito inferior", por isso manifesta-se confiante para o sufrágio de 30 de janeiro: "Aceito este resultado com orgulho, com confiança e com muita fé que vamos ter um resultado histórico no dia 30 de janeiro".

As eleições diretas do Chega decorreram na sequência da demissão de André Ventura, a 01 de outubro, após a decisão do Tribunal Constitucional que considerou que as alterações estatutárias introduzidas pelo partido no Congresso de Évora, em setembro de 2020, foram ilegais. O próximo Congresso Nacional do Chega está agendado para 26 a 28 de novembro.

As últimas eleições diretas para a presidência do Chega aconteceram em março. Na altura, André Ventura foi o único candidato e venceu com 97,3% dos votos, num sufrágio onde 11,5% dos militantes se deslocaram às urnas, num universo total de 27 926 ativos. Desta vez, André Ventura teve a oposição do empresário algarvio Carlos Natal, que obteve 5,22% dos votos.