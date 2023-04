Andreas quer juntar uma "montanha de beatas" por um planeta melhor

Francisco Miguel Pinto Hoje às 22:11 Facebook

O alemão Andreas Noe conhecido como, The Trash Traveler, lançou um desafio a todos os portugueses, para participarem entre este sábado e o dia 23 de abril numa limpeza de beatas, em Lisboa. O objetivo é consciencializar as pessoas no que diz respeito a questões ambientais.

Não é a primeira vez que o alemão, de 35 anos, organiza atividades de recolha de lixo para tentar tornar o planeta num lugar mais habitável. Desta vez, Andreas Noe tem o objetivo de bater recordes e quer, no espaço de uma semana, juntar uma "grande montanha" de beatas, no Parque das Nações em Lisboa, no dia 23, pelas 14 horas.

Durante a semana da Terra, que se celebra de 15 a 23 de abril, o biólogo molecular convida, através de uma publicação nas suas redes sociais, a todos à sua volta, "incluindo escolas, universidades, empresas, cidades, famílias, clubes de xadrez e de futebol" para se juntarem à causa.

Andreas explica que "todos podem participar quer em grupo ou individualmente e que depois devem entregar as beatas junto dos grupos que se formaram em vários locais do país".

O ambientalista recorda que o projeto "não é realmente sobre beatas. É muito maior do que isso ". Acredita também que "com um ato fácil, como apanhar apenas uma beata, nos conectamos com a natureza. E isso leva-nos a aprender sobre outras questões ambientais e a querer fazer parte de uma solução ", concluiu.

Também em 2021, o The Trash Traveler percorreu o país de norte a sul, durante cerca de dois meses, e com a ajuda de diversos voluntários recolheu 1,1 milhões de beatas de cigarros.

Andreas Noe está a viver em Portugal desde 2017 e recolhe lixo nos seus tempos livres. Com o objetivo de "limpar o mundo", em 2019 começou a recolher toneladas de lixo ao longo da costa e isso fez dele um fenómeno nas redes sociais.

O próprio estima que cerca de "4,5 triliões de beatas sejam atiradas ao chão todos os anos em todo o mundo" e que "esses objetos pequenos e aparentemente insignificantes são, na verdade, incrivelmente prejudiciais ao meio ambiente. Não são biodegradáveis e podem levar até dez anos para se decompor, vazando produtos químicos tóxicos no solo e na água", afirma.