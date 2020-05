Andreia e Luís tiveram de adiar a cerimónia duas vezes

Delfim Machado Hoje às 11:17 Facebook

O anúncio do estado de emergência foi no dia 12 de março e, dois dias depois, Andreia Porfírio e Luís Ramos, do Montijo, iam casar na igreja de Samouco, em Alcochete.

Enquanto o primeiro-ministro António Costa falava, Andreia e uma amiga estavam na quinta a ultimar os preparativos para a cerimónia, após 17 anos de namoro com o companheiro.

"Começaram todos a ligar a dizer que não iam aparecer. Dá uma sensação de frustração muito grande. Eu estar a preparar tudo e as pessoas a dizer que não vinham. Chorei um bocadinho, mas compreendi", recorda Andreia. Estavam convidadas 150 pessoas, mais de metade tinha acabado de cancelar a presença.

Para além disso, a data de 14 de março não foi escolhida à toa. Era o terceiro aniversário do Rafael, o fruto recente de um amor iniciado na adolescência. Ao mesmo tempo do aniversário e do casamento, era o batizado da criança. Foi tudo adiado.

É uma data demasiado especial para ter tanta restrição

A segunda data escolhida foi junho deste ano, já com algum receio de que a pandemia pudesse novamente trocar as voltas ao casal. Assim aconteceu.

Com junho fora de hipótese, a terceira data foi anunciada. Agora vai. Andreia e Luís, ambos empresários, de 35 e 34 anos, respetivamente, vão casar a 20 de março de 2021. A alternativa a sucessivos adiamentos era casar só com os pais e avós presentes, de máscara e regras apertadas de distanciamento social. "Não faz sentido, é uma data demasiado especial para ter tanta restrição", explica a noiva.

O dia em que António Costa anunciou o estado de emergência foi também o dia em que Andreia e Luís pagaram o casamento todo. Uma despesa que ficou parcialmente perdida, sobretudo "em coisas perecíveis que já tinham sido adquiridas, como decoração e flores", contam.

"Calhou tudo bem"

No entanto, as grandes fatias do gasto com o casamento mantêm-se para a nova data. "Tivemos sorte e calhou tudo bem. Os fotógrafos podem, a animação do copo-d'água também, o padre já reservou dia e a quinta também estava livre no dia 20", refere a noiva, ressalvando que a data de 14 de março de 2021, do quarto aniversário do pequeno Rafael, já estava ocupada.

Embora esteja plenamente ciente dos motivos que levaram ao adiamento, Andreia ainda pensa no 14 de março que levou sete meses a ser preparado e ficou para trás: "Estava um dia lindo de sol e deixa assim uma sensação de que já não vai ser a mesma coisa. Mas vai chegar o dia e vai ser".