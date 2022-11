Animação noturna e obras motivam quase 30 queixas diárias por ruído

Marisa Silva Hoje às 06:59 Facebook

Quase sete mil queixas devido ao ruído foram registadas pelas forças de segurança nos primeiros oito meses deste ano. Feitas as contas, em média, são cerca de 28,8 ocorrências por dia. Cerca de 873 todos os meses.

Os números, cedidos pela PSP e pela GNR, são inferiores quando comparados com o período homólogo de 2021, um ano marcado por confinamentos obrigatórios decorrentes da pandemia e muito superiores face a 2019. A maioria das queixas dizem respeito a casos de "música muito alta", "festas em casa ou em estabelecimentos de diversão noturna", obras e "ruído na via pública de pessoas a falarem à porta dos estabelecimentos".

Para as associações ambientalistas ouvidas pelo JN, o tema do ruído é uma preocupação. Até porque, lembra a Zero, "o ruído é o problema ambiental que mais queixas gera" e tem "impacto no bem-estar da população". Já a Quercus alerta que "a legislação em geral não tem sido cumprida" e defende uma maior massificação da utilização de sonómetros (medidores de nível de som), inclusive pelas forças de segurança.