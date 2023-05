Animais abandonados recebem afeto na prisão

O projeto "Pelos 2" chegou há um ano a seis estabelecimentos prisionais do Norte do país com o objetivo de melhorar a vida dos reclusos e de cães abandonados. O programa de reabilitação mútua conta com mais de 150 participantes e já ajudou a adotar 21 cães.

Os latidos são abafados pelo ruído constante dos aviões que sobrevoam o Estabelecimento Prisional (EP) de Santa Cruz do Bispo. Duas vezes por semana, o pátio interior da cadeia de Matosinhos é transformado num parque canino, onde as reclusas assumem a tarefa de treinar animais da Plataforma de Acolhimento e Tratamento Animal (PATA) de Vila Nova de Gaia, com o objetivo de lhes devolver a confiança para que possam encontrar um novo lar, uma nova família.

Ajoelhada junto a Geninho, Letícia Gonçalves afaga o focinho do cão e oferece-lhe um biscoito que tira da pequena bolsa amarrada à cintura. Presa há quatro anos, a jovem de 27 anos não aceitou logo participar no projeto "Pelos 2", mas a paixão pelos animais falou mais alto. "Tenho uma ligação muito forte com cães, principalmente com os meus, de quem tenho muitas saudades, e achei que ia ficar um bocadinho nostálgica e que poderia não ser bom".