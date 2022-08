Animais dão sangue e ajudam a salvar cerca de 1500 vidas por mês

Banco de Sangue Animal, criado em 2011 em Portugal, tem mais de dez mil cães e gatos dadores. Projeto já se internacionalizou.

Acomodados dentro das transportadoras, Sebastião e Kimi aguardam na sala de descanso pela sua vez para dar sangue. Ele é um gato de dez anos, ela uma gata com cinco. Ambos são dadores e doam sangue três vezes por ano para ajudar animais que necessitam de uma transfusão para sobreviver. Mas não são os únicos.

O Banco de Sangue Animal (BSA), uma unidade privada criada em 2011, conta com mais de dez mil cães e gatos dadores em Portugal. No país, existem três laboratórios: dois no Porto e outro em Lisboa. E o projeto já se internacionalizou, com a abertura de uma filial na cidade espanhola de Barcelona e outra na Bélgica. As colheitas permitem ajudar a salvar cerca de 1500 vidas por mês. Dentro e fora do país.